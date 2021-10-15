В Кирове обновляют светофор на перекрестке улиц Щорса и Производственной

Этот объект давно просили обновить сами горожане. Фото: admkirov.ru

В Кирове обновили светофор на перекрестке улиц Щорса и Производственной. Как сообщает горадминистрация, это один из семи объектов, которые модернизируют в городе, причем пять из них уже готовы. К работам подрядчик приступил вчера, 14 октября.

Помимо замены старых светофоров, рабочие установят дополнительные секции со стрелкой, разрешающей поворот налево. Перекресток Щорса-Производственная - весьма крупный и оживленный, и безопасность электронного регулирования сочли нужным усилить. К тому же горожане в соцсетях требовали усовершенствовать работу светофора.

Ночью специалисты подсоединили кабельные линии. После на очереди - сама установка объекта, регулировка и подключение дополнительной секции с поворотом налево. Полноценно работать светофор начнет на следующей неделе.

В ближайшее время пройдут работы на пересечениях улиц Менделеева и Московской, Советской и Парковой (в Нововятске).