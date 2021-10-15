В Кирове не подали отопление вовремя в 400 многоквартирных домов

Без тепла оставались тысячи кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 400 многоквартирных домов не получили отопление в срок. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Проверка ведомства обнаружила и другие нарушения - в части сроков проведения гидравлических испытаний, к примеру. А жильцы вышеуказанных домов не получили тепло вовремя из-за проведений реконструкции на теплосетях и устранения дефектов на них. В итоге руководителю кировского филиала ПАО «Т Плюс» внесли представление. Кроме того, возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

Прокуратура уточняет, что сейчас в эти 400 домов подали долгожданное тепло и горячую воду. Акты реагирования рассматриваются, ведомство контролирует результаты.