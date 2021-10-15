Коронавирус в Кировской области: амбулаторно лечатся уже более 10 тысяч человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализировано 198 человек/ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области по состоянию на 15 октября выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за предыдущие сутки 457 жителей региона. Такие данные предоставил областной опрештаб.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 снова увеличилось, сейчас на лечении находятся - 5395 пациентов. Количество больных с поражением легких - 5024. В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализировано уже 198 человек, 51 из которых подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на два и достигло 557. В амбулаторных условиях лечатся 10029 житель региона.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 8367 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 806 человек. Бригады скорой помощи 1881 раз выезжали на вызовы.