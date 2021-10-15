Депутат кировской Гордумы помог нововятской организации инвалидов отремонтировать их офис

Участники общества пообщались с Сергеем Рудковским, рассказав ему о своей работе и обсудив важные вопросы. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Нововятске отремонтировали помещение местной организации инвалидов. Работы провели благодаря поддержке депутата Кировской гордумы Сергея Рудковского.

Офис Нововятской районной общественной организации общества инвалидов расположен в доме №32а по улице Пушкина и уже давно нуждался в приведении в порядок. Сейчас в нем отремонтировали санузел, хозпомещение и рабочие кабинеты. В офисе обновили стены, пол и потолок, а также поменяли входные двери и сантехнику.

- Теперь здесь можно проводить досуговые мероприятия, потому что нам есть где собраться, встретиться и поговорить, а порой это самое главное для членов нашей организации, - сказала председатель учреждения Ольга Овечкина.

На днях ремонт оценил и сам Сергей Рудковский и остался доволен проделанной работой, заметив, что в офисе стало красиво, светло и уютно.

- С районной организацией инвалидов мы давно и тесно дружим, общаемся и помогаем, - отметил депутат. - Эту просьбу нельзя было оставить без внимания.

Стоит отметить, что ранее Сергей Рудковский также помогал организации. Так, его подарком стала веб-камера, чтобы участники сообщества могли посещать вебинары, совещания и проводить мероприятия в режиме «онлайн». Подарок оценили по достоинству в условиях пандемии коронавируса, заметив, что благодаря ему помогать людям с инвалидностью станет проще.

Народный избранник также пообщался с членами организации, которые задали интересующие их вопросы, рассказали про свою работу и похвастались творческими успехами своих подопечных.

- Районная организация существует более 30 лет. Последний год дался тяжело, но мы своих позиций не сдали, продолжив оказывать посильную помощь людям с инвалидностью, - заметила председатель Ольга Овечкина.