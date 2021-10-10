В Кирове две недели продолжаются поиски 29-летней девушки

О местонахождении молодой женщины ничего не известно уже две недели. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 29-летней жительницы областного центра. В последний раз Екатерину Лактионову видели 26 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшей женщины. Рост Екатерины Олеговны 155 см. У нее нормальное телосложение, черные, вьющиеся до плеч волосы и зеленые глаза. Во что была одета девушка на момент пропажи неизвестно.

Всех, кто обладает какой либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.