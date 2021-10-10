В Кирове пешеходный переход на Комсомольской оборудовали кнопкой вызова

Зеленый свет для пешеходов на переходе будет загораться только по требованию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове переход на улице Комсомольской напротив дома №12 оборудовали кнопкой вызова сигнала. Теперь зеленый свет для пешеходов будет загораться по требованию. Об этом сообщили в региональном ОГИБДД.

В настоящее время светофор работает в тестовом режиме. Полностью ввести в эксплуатацию электронный регулировщик планируется уже 11 октября.

Отметим, что в прошлом году на данном участке произошло 3 дорржно-транспортных происшествия, в которых пострадали три пешехода. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заранее снижать скорость при подъезде к переходу, а пешеходам начинать идти только после включения разрешающего сигнала и убедившись в отсутствии опасности.