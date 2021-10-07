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Происшествия7 октября 2021 12:11

В Уржуме вынесли приговор главному бухгалтеру школы, которая присвоила себе 3 млн рублей

Осужденная должна полостью возместить нанесенный ею материальный ущерб
Алексей РомановАлексей Романов
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За исполнением решения суда будет пристально следить прокуратура Уржумского района

За исполнением решения суда будет пристально следить прокуратура Уржумского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржуме состоялся суд над бывшим главным бухгалтером муниципальной школы, которая незаконно присвоила себе 3 млн бюджетных средств. Женщину обязали вернуть все похищенные средства. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа доказали, что осужденная с 2014 по 2017 год умышленно начисляла себе завышенную заработанную плату. Она использовала свое служебное положение и подделывала необходимые документы. Похищенными деньгами бухгалтер распоряжалась по своему усмотрению.

С решением суда женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу. Однако после ее рассмотрения приговор оставили прежним. Его исполнение находится на особом контроле прокуратуры Уржумского района.