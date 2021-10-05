Депутаты Заксобрания Кировской области утвердили председателей профильных комитетов

Пленарное заседание, посвященное вопросам формирования комитетов и утверждения их председателей, прошло 5 октября. Фото: zsko.ru

5 октября депутаты областного Законодательного собрания седьмого созыва собрались на внеочередное пленарное заседание. Его темой стало формирование профильных комитетов ОЗС и утверждение их председателей.

Перечень комитетов депутаты утвердили на первом собрании, состоявшемся 30 сентября. Всего их семь, как и в предыдущем созыве, это решение принималось на основе парламентского опыта. Как сообщил председатель ОЗС Роман Береснев, внеочередное собрание по этому вопросу было необходимо, чтобы Заксобрание начало полноценно функционировать, поскольку каждая инициатива должна пройти обсуждение в комитете.

Депутаты определились, в решении каких вопросов они хотят принимать участие, после чего состоялись первые заседания сформированных комитетов. Далее были выдвинуты кандидатуры на посты их председателей, которые представили на пленарном заседании. По итогам голосования ими стали:

- комитет по бюджету - Сергей Анатольевич Чурин;

- комитет по промышленности и развитию инфраструктуры - Игорь Николаевич Бибиков;

- комитет по законодательству и местному самоуправлению - Владимир Александрович Костин;

- комитет по социальным вопросам - Согомон Маркленович Аракелян;

- комитет по аграрной политике и предпринимательству - Юрий Игоревич Терешков;

- комитет по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества - Роман Альбертович Титов;

- комитет по экологии и природопользованию - Елена Александровна Перминова.

Роман Береснев, председатель ОЗС Кировской области:

- На сегодняшнем заседании мы рассмотрели два основных вопроса. Чтобы как можно скорее начать работу законодательного органа, нам нужно было сформировать комитеты и избрать председателей. Они утверждены, депутаты решили, над какими вопросами они хотят работать. Сейчас начнется полноценная работа над законодательными инициативами, которые вносятся в ОЗС Кировской области.