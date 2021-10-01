В Кирове по вине 21-летнего водителя иномарки пострадал мужчина

Авария случилась уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 30 сентября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал 30-летний водитель легковушки. Авария случилась в 22 часа 20 минут на Октябрьском проспекте у дома №16А. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» нарушил правила и врезался в «Ладу Весту». В результате 30-летний мужчина получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.