В пятницу и субботу в двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

Сотрудники ГИБДД будут стоять не только самом Кирове, но также и на въездах и выездах из него Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу и субботу, 1 и 2 октября, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Профилактические мероприятия запланированы в Первомайском и Ленинском районах города. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Патрульные машины ГИБДД будут стоять не только на улицах областного центра, но также на въездах и выездах из него. Помогать стражам дорожного порядка будут представители народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций и предупредить коррупцию, патрульные машины ДПС оборудованы видеорегистраторами. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет предотвратить множество ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.