В Кирове бесправный водитель «жигулей» сбил мужчину на пешеходном переходе

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 28 сентября, в Кирове произошло ДТП с участием бесправного водителя и пешехода. Неприятный инцидент случился в 18 часов 55 минут на улице Павла Корчагина у дома №49. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний бесправный водитель автомобиля « ВАЗ-21099» не смог вовремя затормозить и сбил 51-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре». В результате пострадавший получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.