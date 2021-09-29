Охотовед из Советского района может сесть в тюрьму на 2 года за выписку «левых» разрешений

Мужчина незаконно выдавал разрешения на добычу лося и кабана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе задержали мужчину, который незаконно выдавал разрешения на добычу лося и кабана. Охотоведу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый совершал преступления в 2019 и 2020 годах. За «левые» разрешения на отстрел диких животных мужчина брал с охотников деньги, которые не вносил в кассу. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

На сегодняшний день представители СК выясняют все причины и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.