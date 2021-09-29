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Общество29 сентября 2021 11:55

В Сошенях 30 сентября жители временно останутся без газоснабжения

В зону отключения попадут десятки домов
Маргарита Акагиева
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Газоснабжение отключат с 8 до 17 часов 30 сентября.

Газоснабжение отключат с 8 до 17 часов 30 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сошенях местные жители временно останутся без газоснабжения - всего на один рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отключение произойдет 30 сентября. По информации мэрии, в этот день в слободе на улице Трактовой, 4 пройдут работы по врезке газопровода - с 8 до 17 часов. На этот период придется отключить потребителей от снабжения.

Без ресурса на указанное время останется жилой сектор по улицам Трактовой, Декабристов и Гагарина и многоквартирные дома по улицам Молодежной и Старославянской.. В зону отключения попадают также слободы Сошени, Решетники, Лянгасы и ЖК «Елки-Парк».