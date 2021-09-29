Кировчане могут помочь бездомным теплой одеждой к зиме

Помощь можно принести в «Теплый дом», где бездомные получают помощь и временное пристанище. Фото: спасскийсобор.рф

Кировские волонтеры собирают теплые вещи для бездомных. Сделать свой вклад может любой неравнодушный житель города. Об этом рассказали в пресс-службе Спасского собора, чьи добровольцы объявили о начале акции.

Для бездомных необходима одежда по сезону - куртки, обувь по сезону, джинсы, свитера, шапки, перчатки и носки. Помощь можно в любое время принести в «Теплый дом» на улице Лесной, 2г, за Трифоновым монастырем.

Отметим, что в этом месте людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся на улице, дают временное пристанище, питание, одежду и лекарства. Все это организуется силами благотворителей, прихожан и неравнодушных кировчан, как подчеркнули в пресс-службе Спасского собора.