За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 138 человек

В инфекционных стационарах области от СOVID-19 лечатся 4197 кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 29 сентября выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 304 человека.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4197 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 530.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6909 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6463 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 691 житель области.