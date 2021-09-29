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Здоровье29 сентября 2021 9:44

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 138 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 35 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В инфекционных стационарах области от СOVID-19 лечатся 4197 кировчан

В инфекционных стационарах области от СOVID-19 лечатся 4197 кировчан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 29 сентября выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 304 человека.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4197 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 530.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6909 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6463 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 691 житель области.