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Общество29 сентября 2021 8:20

В Кировской области с начала года изъяли 11 тысяч литров незаконно продаваемого алкоголя

Правоохранителей просят усиленнее работать над этой проблемой
Софья Михерская
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Из магазинов региона продолжают изымать контрафактную продукцию.

Из магазинов региона продолжают изымать контрафактную продукцию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области из продажи изъяли более 11 тысяч литров алкоголя. Такие цифры приводит пресс-служба областного правительства. Меры по изъятию алкогольной продукции из незаконного оборота принимаются регулярно, по сообщению ведомства.

Известно также, что за восемь месяцев 2021 года количество правонарушений в общественных местах, связанных с распитием алкоголя, появлением в пьяном состоянии и мелким хулиганством, уменьшилось на 10%.

Власти предлагают проверять и анализировать состояние рынка алкогольной продукции с точки зрения не только производства, но и продажи, чтобы понимать, как реализуются принимаемые в области меры регулирования. Кроме того, правоохранительные органы должны усилить работу по изъятию контрафакта из оборота.