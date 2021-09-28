В Кильмезском районе «КамАЗ» врезался в «Опель»: водитель иномарки погиб

ДТП произошло утром 28 сентября на трассе «Кырчаны-Нема-Кильмезь». Фото: vk.com/gibdd43

В Кильмезском районе столкнулись легковушка и грузовик. ДТП оказалось смертельным. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 28 сентября в 10.43 на 121 км автодороги «Кырчаны-Нема-Кильмезь». На трассе «КамАЗ» врезался в «Опель Астра». Удар оказался очень сильным и пришелся на водительскую сторону автомобиля. В результате столкновения 51-летний мужчина за рулем легковушки, к сожалению, погиб.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все условия совершения аварии. Точные причины произошедшего на данный момент не разглашаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.