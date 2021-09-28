В Кировской области благоустроили 70 общественных территорий в 18 муниципалитетах

Благоустройство дворов и других общественно-значимых мест будет продолжено и в следующем году. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году в Кировской области благоустроили 68 дворов и 70 общественных территорий в 18 муниципалитетах. Работы выполнили в рамках реализации нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, удалось привести в порядок общественно-значимые места в Белой Холунице, Сосновке, Зуевке, Кирово-Чепецке, Лузе, Мурашах, Нолинске, Яранске, Вятских Полянах, Котельниче, Слободском, а также поселках Бобино, Светлополянск, Созимское, Нижнеивкино, Левинцы, Демьяново и Мурыгино.

За четыре года на территории региона благоустроили уже 667 дворов и 351 общественное пространство во многих районах области. Работы будут продолжены и дальше.