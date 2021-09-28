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Общество28 сентября 2021 14:33

В Кирове начали обрабатывать дороги противогололедным веществом

В первую это сделали на путепроводах и мостах
Алексей РомановАлексей Романов
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Для безопасности дорожного движения проезжие части обрабатывают в ночное время. Фото: admkirov.ru

Для безопасности дорожного движения проезжие части обрабатывают в ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» приступили к обработке дорог противогололедным материалом. Это связано с тем, что температура воздуха в ночное время опустилась ниже нулевой отметки. Об этом сообщили в горадминистрации.

В первую очередь обработали путепровод в Чистых прудах, а также новый и старый мосты. Данные дорожные участки имеют высокий транспортный поток и как следствие представляют наибольшую опасность.

В текущем году в Кирове уже подготовили спецтехнику для обработки проезжих частей. Этой зимой посыпать дороги планируют бионордом и каленым песком.