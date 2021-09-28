Житель Фаленок, жестоко убивший свою сожительницу, предстанет перед судом

Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя пгт Фаленки, который нанес смертельные травмы своей бывшей сожительнице. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Представители ведомства доказали, что в ночь с 19 на 20 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 46-летней потерпевшей. Во время беседы между бывшими сожителями произошел конфликт на почве ревности. Подсудимый набросился на женщину, поднял ее и бросил на металлическую плиту, а затем на батарею, об которую она ударилась головой. После чего нанес погибшей несколько ударов ногами по телу. От полученных травм та скончалась.

Свою вину подозреваемый полностью признал и раскаялся в содеянном. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.