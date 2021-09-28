Жители Первомайского района смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства

Домашних любимцев кировчан привьют бесплатно при наличии бирки или чипа. Фото: Алексей ФОКИН

В Первомайском районе жители частного сектора смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства. Информацию сообщает мэрия Кирова.

Выезды ветеринаров пройдут в течение пяти дней: 7, 8, 11, 12 и 13 октября. Прививка будет бесплатной только для идентифицированных животных, то есть имеющих чип или бирку. Эти услуги можно будет получить у специалистов на месте. Первая обойдется владельцам животных в 300 рублей, вторая - в 11 рублей.

Кировчанам напоминают, что прививать домашних животных от бешенства необходимо в соответствии с законом.

График работы мобильных пунктов вакцинации можно увидеть на скриншотах ниже.

График работы мобильных пунктов вакцинации на 7 и 8 октября. Фото: admkirov.ru