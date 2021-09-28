В Кировской области вторые сутки продолжаются поиски 80-летнего пенсионера

Пожилой мужчина мог заблудиться в силу преклонного возраста. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 80-летнего жителя деревни Лифановы Юрьянского района. В последний раз Василия Мельникова видели в понедельник, 27 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего пенсионера. Василий Алексеевич среднего роста. У него нормальное телосложение, короткие седые волосы и голубые глаза. Был одет в длинное серое пальто, коричневые штаны, зеленые сапоги и кепку цветка хаки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.