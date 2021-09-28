В селе Русское насмерть разбился молодой водитель иномарки

Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управление и вылетел в кювет. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 27 сентября, в селе Русское произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 13 часов 30 минут на улице Коммуны у дома № 147. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм молодой мужчина скончался.

За прошедшие сутки на территории региона произошло три ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы.