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Общество28 сентября 2021 11:12

Cреди вакцинированных сотрудников кировского «АТП» разыграли 210 тысяч рублей

Счастливые билеты вытянули семь человек
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день вакцину от коронавируса поставили уже более половины всех сотрудников «АТП». Фото: admkirov.ru

На сегодняшний день вакцину от коронавируса поставили уже более половины всех сотрудников «АТП». Фото: admkirov.ru

На кировском автотранспортном предприятии провели лотерею среди сотрудников, поставивших прививку от коронавируса. Общий призовой фонд составил 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

В розыгрыше приняли участие водители, кондуктора и работники ремонтно-механических мастерских. Счастливые билеты вытянули семь человек. Каждый из них выиграл по 30 тысяч рублей.

По словам генерального директора АО «АТП» Дениса Пырлога, водители и кондуктора ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров, тем самым подвергают себя высокому риску заразиться опасной инфекцией. На сегодняшний день вакцину получили уже более половины всего коллектива. Подобные розыгрыши будут проводиться и дальше.