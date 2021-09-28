В сквере Трудовой Славы в Кирове появились памятные таблички с грамматическими ошибками

Ошибки и опечатки на табличках заметили кировчане. Фото: admkirov.ru

В кировском сквере Трудовой Славы вывесили памятные таблички с грамматическими ошибками. Пост об этом, наполненный возмущением, появился в паблике «Строим Киров».

- Вот интересно, кто-нибудь вообще читал эти таблички перед тем, как вывесить? И если да, то сколько классов он окончил? На первом фото не хватает запятой в сложном предложении. Эта запятая сбежала на второе фото, где она совершенно не нужна. На остальных фото то ли с падежами беда, то ли с множественным числом. Халатность сплошь и рядом.

Кировчане в комментариях вылили целый ушат яда на подрядчика. Информация быстро дошла до горадминистрации, которая поручила ответственным провести «работу над ошибками». На секунду, работы по благоустройству сквера еще не окончены. И мэрия подчеркивает, что приемка не состоится, пока все нарушения не будут устранены.