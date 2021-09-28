За сутки в Кировской области коронавирус выявили еще у 131 человека

На лечении в кировских инфекционных стационарах находятся свыше 4 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 28 сентября выявлен 131 новый случай заражения COVID-19. За это же время выздоровели 418 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4112 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 528.

В амбулаторных условиях проходит лечение 6582 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2697 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 617 жителей области.