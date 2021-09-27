На трассе «Вятка» задержали дилера с крупной партией наркотиков

Дилера задержали на выезде из Кирова. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф
В Кирове полиция задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Подробности сообщили в областном УМВД.
Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Сбытчика удалось поймать на выезде из города, на федеральной трассе «Вятка». Во время личного досмотра у дилера нашли почти полкило наркотиков синтетического происхождения, что составляет более тысячи разовых доз.
Мужчину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Кировчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.