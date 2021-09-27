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Происшествия27 сентября 2021 17:04

На трассе «Вятка» задержали дилера с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу на время расследования
Маргарита Акагиева
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Дилера задержали на выезде из Кирова. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

Дилера задержали на выезде из Кирова. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове полиция задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Подробности сообщили в областном УМВД.

Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Сбытчика удалось поймать на выезде из города, на федеральной трассе «Вятка». Во время личного досмотра у дилера нашли почти полкило наркотиков синтетического происхождения, что составляет более тысячи разовых доз.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Кировчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.