Кировские подрядчики готовятся к зимнему сезону

На складах припасены галит, бионорд и каленый песок для обработки тротуаров и проезжих частей. Фото: admkirov.ru

В Кирове началась подготовка к зиме. По данным горадминистрации, в областном центре на складах имеется нужное количество противогололедных материалов - галита, бионорда и каленого песка. Их в запасе достаточно у всех подрядных организаций. Кроме того, в Кирове состоялся аукцион на приобретение галита. Каждый месяц в город будут поставлять 1,5 тонны материала.

«Гордормостстрой», основной подрядчик, содержащий большую часть дорожно-уличной сети города, сообщает, что запас противогололедной смеси на первый холодный месяц имеется. При необходимости техника готова выйти на обработку проезжих частей «уже сегодня ночью». Необходимые машины сейчас готовят и переоборудуют к работе к холода.