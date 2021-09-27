В Кирове жители девяти домов остаются без отопления из-за дефектов на теплосетях

Сотни кировчан продолжают мерзнуть в своих домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 25 сентября завершилось подключение жилого фонда к отоплению. Однако тепло пришло не ко всем. Без него и частично без горячей воды остаются жители девяти домов в областном центре. Как сообщает горадминистрация, проблема во вновь выявленных дефектах теплосетей.

Что касается горячей воды, на отсутствие которой так часто жалуются кировчане: без нее сидят жильцы более чем 60 многоквартирных домов. По данным мэрии, на водопроводе также ведутся ремонтные работы. Справку о сроках их проведения горожане могут получить, позвонив в филиал «Т Плюс»: 716-716.

Напомним, в Кирове отопление начали подавать с 8 сентября в соцобъектах и с 15 - в жилых домах. 21 сентября областное правительство сообщило об официальном начале отопительного сезона во всех районах региона.