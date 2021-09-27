В Кирове волонтеры и полиция третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину

Мужчину разыскивают уже третий день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове три дня разыскивают пропавшего без вести мужчину. 24 сентября Сергей Курбатов ушел из дома на улице Сормовской, и с тех пор информации о его местонахождении нет. Его ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Приметы пропавшего: 45 лет, рост 180 см, плотного телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в демисезонную куртку зеленоватого цвета с капюшоном на молнии, утепленную серую рубашку с длинным рукавом, синие джинсы и черные полуботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите об этом по телефонам:

- (8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177, 02 (102) - полиция;

- 8-800-700-54-52 - горячая линия «Лиза Алерт».