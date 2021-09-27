В Кирове легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель погиб

Авария произошла в селе Русское. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове легковушка вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. Водитель погиб. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Смертельная авария произошла 27 сентября в 13.30 в селе Русское. У дома №147, по предварительным данным, «Шевроле Лачетти» съехала в кювет и опрокинулась. В результате 30-летний мужчина, водитель иномарки, погиб.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. На данный момент никакие предварительные причины произошедшего неизвестны.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, недавно мы писали о смертельном ДТП, произошедшем в минувшие выходные. Две машины столкнулись на встречке, в результате чего погибла пассажирка одного из автомобилей. Подробнее - здесь.