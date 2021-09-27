В Котельничском районе отец и сын забили молотком своего знакомого

Мужчину несколько раз ударили по голове палкой и молотком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Котельничском районе отец и сын убили своего знакомого. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 23 сентября около 20 часов в селе Александровское. 79-летний пенсионер и его 46-летний сын пили вместе. В процессе оба вспомнили о своем давнем знакомом, к которому питали сильную неприязнь и, будучи под градусом, отправились к нему - «выяснить отношения», по данным следствия.

Тот, кого они искали, нашелся у одного из сельских домов. Оба родственника сразу накинулись на мужчину, несколько раз ударив его по голове палкой и молотком. 31-летнего пострадавшего госпитализировали (возможно, вмешались соседи или прохожие). К сожалению, он скончался в больнице от полученных травм.

Нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору». Ведется расследование.