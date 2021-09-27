В Кирове до начала зимы отремонтируют 21 лестничный марш

Работы проведут до 30 ноября. Фото: admkirov.ru

В Кирове собираются отремонтировать старые лестницы. На эти цели выделят почти три миллиона рублей, по данным пресс-службы горадминистрации.

Всего реконструкции подлежит 21 лестничный марш. Работы должны провести до зимы. Рабочие установят бортовые камни, выполнят обрамление ступеней угловой сталью и облицовку бетонной плиткой, а также сделают покрытия из брусчатки.

Планируется отремонтировать лестницы по следующим адресам:

- ул. Розы Люксембург, 69;

- ул. Ленина, 25, 82;

- ул. Советская, 51 (у магазина);

- ул. Шаляпина, 8 (рядом со школой № 18);

- ул. Герцена, 45 (рядом с библиотекой им. Герцена);

- ул. Шинников (в районе миграционного центра);

- слобода Сошени (Трактовая, 4);

- ул. Ленина, 13 (Нововятский район);

- ул. Лепсе, 15;

- ул. Свободы (у ТРЦ «Маяк»);

- ул. Дзержинского, 14;

- ул. Спасская, 6 (у магазина), 8, 17 (возле ТЮЗа), 29;

- ул. Московская, 10;

- ул. Олега Кошевого, 1;

- ул. МОПРа, 80;

- ул. Карла Либкнехта, 37;

- ул. Воровского, 54в.