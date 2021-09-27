Замглавы администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов покинул свой пост

В администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов трудился с июня 2020 года. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Замглавы администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов, курировавший вопросы городского хозяйства, покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Последним рабочим днем бывшего работника мэрии стало 27 сентября. Свое решение Павел Данилов объяснил решением вернуться в бизнес-сферу.

До назначения нового сотрудника на эту должность вопросами городского хозяйства будет заниматься первый замглавы администрации города Игорь Гагаринов.

СПРАВКА «КП»

Павел Владимирович Данилов пришел на должность замглавы чепецкой администрации 22 июня 2020 года. Окончил ВятГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и Московский университет имени С.Ю. Витте. До начала работы в мэрии Кирово-Чепецке трудился в ООО «Дорожно-эксплуатационная компания».