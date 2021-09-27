Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 12:59

Замглавы администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов покинул свой пост

Он курировал в мэрии вопросы городского хозяйства
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов трудился с июня 2020 года. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов трудился с июня 2020 года. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Замглавы администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов, курировавший вопросы городского хозяйства, покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Последним рабочим днем бывшего работника мэрии стало 27 сентября. Свое решение Павел Данилов объяснил решением вернуться в бизнес-сферу.

До назначения нового сотрудника на эту должность вопросами городского хозяйства будет заниматься первый замглавы администрации города Игорь Гагаринов.

СПРАВКА «КП»

Павел Владимирович Данилов пришел на должность замглавы чепецкой администрации 22 июня 2020 года. Окончил ВятГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и Московский университет имени С.Ю. Витте. До начала работы в мэрии Кирово-Чепецке трудился в ООО «Дорожно-эксплуатационная компания».