На жителя Омутнинска завели уголовное дело за установку нелицензионного ПО

Мужчмна установил на чужой компьютер нелицензионное ПО, защищенное авторским правом. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омутнинске завели уголовное дело на компьютерного пирата. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Как выяснили специалисты, местный 42-летний житель установил на компьютер заказчика программный комплекс 3D-моделирования, защищенный авторским правом. Естественно, не лицензионный. Правообладатель в итоге понес значительный материальный ущерб. Кто сдал омутнинца - неизвестно. Однако вскоре к нему пришли сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере». Подозреваемому грозит от штрафа в 200000 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.