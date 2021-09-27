Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2021 10:14

В кировских больницах от COVID-19 лечатся 4114 пациентов

На дому находятся более шести тысяч заболевших
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В реанимации находится 161 пациент, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В реанимации находится 161 пациент, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 27 сентября выявлено 132 новых случая заражения COVID-19. За это же время выздоровели 132 человека.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4114 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 161 пациенту, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 528.

В амбулаторных условиях проходит лечение 6341 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3596 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 415 жителей области.