В Кирове посетитель магазина схватил с прилавка бутылку водки и попытался ее выпить

Мужчина решил не платить за алкоголь, поскольку у него «не было денег». Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кирове мужчина попытался выпить посреди магазина схваченную с полки бутылку водки, но платить за нее не захотел. Страдающего от жажды посетителя задержали сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сигнал «тревога» поступил на днях около шести утра из магазина на Ленина. Прибывший наряд охраны ожидали продавец и 38-летний кировчанин, «виновник торжества». Со слов сотрудника торговой точки, посетитель прошел в зал, схватил бутылку водки и тут же, не отходя от полок, попытался ее выхлебать. На резонное возмущение продавца мужчина ответил, что у него нет денег, и оплачивать початую бутылку отказался.

На место прибыли сотрудники полиции. Им и передали безденежного страдальца - для дальнейшего разбирательства.