В Кировской области разыскивают пропавшего мужчину с возможной потерей памяти

Мужчину разыскивают уже двое суток. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего двое суток назад. Вячеслава Козловских в последний раз видели 24 сентября в поселке Колос Оричевского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вячеславу Викторовичу 46 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы и глаза черного цвета. Из особых примет - усы. На момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, черные полуботинки и вязаную шапку такого же цвета.

Волонтеры сообщают, что у мужчины возможна потеря памяти. Кроме того, он может находиться в любом городе региона.

Если вам известно что-либо о местонахождении Вячеслава, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.