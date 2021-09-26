В Кирове выставили на продажу завод по производству бетонных блоков

Производственный комплекс расположен на улице Луганской. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили завод по производству бетонных блоков. Предприятие, расположенное на улице Луганской, оценили в 75 миллионов 850 тысяч рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам продавца, «уникальный в своем роде производственный комплекс» оснащен опять-таки уникальным оборудованием. В стоимость входят административные и офисные здания и помещения, своя ж/д ветка, гараж, ремонтный цех, пункты безопасности и склады площадью более девяти тысяч квадратных метров, и многое другое.

Собственник также сообщает, что предприятие можно перепрофилировать под кирпичный, арматурный или деревообрабатывающий завод. Объявление появилось на сайте 23 сентября и, судя по всему, пока что не нашло заинтересованных в покупке комплекса.