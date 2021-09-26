В Кирове из окна многоэтажного дома на Заводской выпал человек

На месте происшествия побывали сотрудники полиции и медики. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове из окна многоэтажки выпал человек. Выжил он после падения или нет, достоверно неизвестно. Пост об этом появился в паблике «Киров без цензуры» 25 сентября. Его автор, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что несчастный случай произошел на Заводской, 6.

В комментариях под постом кировчане строят догадки о случившемся и что стало его причиной. Кроме того, горожане отмечают, что это уже не первый такой случай:

- Что там на Заводской творится? Постоянно кто-то выпадает.

- Там уже не в первый раз люди выпадают из окон. Какая-то аномалия там, что ли?

Напомним, в июне из окна дома на Заводской также выпал мужчина. К сожалению, кировчанин скончался.

На месте происшествия побывали сотрудники полиции и «скорой помощи». Официальной информации о произошедшем пока не поступало.