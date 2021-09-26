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Общество26 сентября 2021 13:25

Кировская УК «Доверие» подала заявление на банкротство

Сумма исковых требований организации составляет девять миллионов рублей
Маргарита Акагиева
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Компания потребовала признать себя банкротом.

Компания потребовала признать себя банкротом.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кировскую УК «Доверие» могут признать банкротом. Управляющая компания самостоятельно подала заявление о несостоятельности. Информация появилась на сайте Арбитражного суда Кировской области.

Ведомство зарегистрировало заявление 24 сентября. Согласно картотеке дел, сумма исковых требований управляющей компании достигает девяти миллионов рублей. Сейчас дело рассматривается в первой инстанции.

Напомним, летом 2021 года из реестра исключили 31 многоквартирный дом, находившийся в управлении УК «Доверие». Отметим также, что осенью 2020 года в отношении руководителя УК возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам.