Кировская УК «Доверие» подала заявление на банкротство

Компания потребовала признать себя банкротом. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кировскую УК «Доверие» могут признать банкротом. Управляющая компания самостоятельно подала заявление о несостоятельности. Информация появилась на сайте Арбитражного суда Кировской области.

Ведомство зарегистрировало заявление 24 сентября. Согласно картотеке дел, сумма исковых требований управляющей компании достигает девяти миллионов рублей. Сейчас дело рассматривается в первой инстанции.

Напомним, летом 2021 года из реестра исключили 31 многоквартирный дом, находившийся в управлении УК «Доверие». Отметим также, что осенью 2020 года в отношении руководителя УК возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам.