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Здоровье26 сентября 2021 12:03

В Кировской области за сутки 133 человека заболели COVID-19

В инфекционных стационарах лечатся 4005 заразившихся
Маргарита Акагиева
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В реанимации находятся 160 пациентов, 23 из них - на ИВЛ.

В реанимации находятся 160 пациентов, 23 из них - на ИВЛ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 26 сентября выявлено 133 новых случая заражения COVID-19. За это же время выздоровели 140 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4005 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 160 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 526.

В амбулаторных условиях проходит лечение 6301 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5048 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 487 жителей области.