В Кирове 27 сентября пройдут плановые отключения электроэнергии

Время отсутствия ресурса варьируется от двух до двенадцати часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Начало новой рабочей недели в Кирове ознаменуется отключениями электричества. С утра 27 сентября без ресурса останутся сотни потребителей. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

Как всегда, причины отключений разнятся от капитального и планового ремонта оборудования до эксплуатационных работ. От этого же зависят и сроки отсутствия ресурса, а также от района проживания. Так, к примеру, жители дома №81 по улице Преображенской останутся без электроэнергии с 9 до 11 часов из-за ремонта оборудования. А в домах №42/1 и 44 по улице Лепсе ресурса не будет с 8 до 20 часов - по той же причине. Поэтому рекомендуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Полный график отключения электричества 27 сентября 2021 года в Кирове вы можете посмотреть по этой ссылке.