Суд над бывшим главой Кирова Владимиром Быковым отложен до 20 октября

Экс-главу Кирова обвиняют в мошенничестве, растрате и получении взяток. Фото: архив «КП-Киров»

Суд над бывшим главой Кирова Владимиром Быковым перенесли на 20 октября. Заседание отложили из-за неявки свидетелей. Информация появилась на сайте Первомайского районного суда, где слушается дело Быкова.

Напомним, экс-главу Кирова обвиняют в мошенничестве, растрате и получении взяток. Уголовное дело составило 70 томов. Задержали Быкова по первому подозрению еще в ноябре 2019 года. Окончательное обвинение ему предъявили в августе 2020 года. Первое судебное заседание по его делу должно было состояться в декабре 2020 года. Согласно информации на сайте суда, слушания регулярно откладывались - зачастую из-за неявки свидетелей.