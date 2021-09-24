В Кирове водитель иномарки сбил пешехода прямо во дворе жилого дома

Происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 23 сентября, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Неприятный инцидент случился в 1 час 50 минут на улице Павла Корчагина во дворе дома №232. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не соблюдая скоростной режим, установленный для придомовых территорий, не смог вовремя затормозить и сбил 24-летнего пешехода. В результате молодой мужчина получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.