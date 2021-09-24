Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov
В Кировской области начались поиски 12-летней девочки Юлии Поповой, которая пропала в 23 сентября 2021 года. В четверг Юлия ушла из дома в 7.30, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Близкие Юлии Поповой обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшую.
Приметы:
• Рост - 160 см;
• Телосложение - худощавое;
• Волосы - окрашены в рыжий тон;
• Глаза - голубые.
Была одета в черную короткую куртку, серую блузку, черную юбку, на ногах - черные кроссовки на белой подошве.
Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.