Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области начались поиски 12-летней девочки Юлии Поповой, которая пропала в 23 сентября 2021 года. В четверг Юлия ушла из дома в 7.30, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Близкие Юлии Поповой обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшую.

Приметы:

• Рост - 160 см;

• Телосложение - худощавое;

• Волосы - окрашены в рыжий тон;

• Глаза - голубые.

Была одета в черную короткую куртку, серую блузку, черную юбку, на ногах - черные кроссовки на белой подошве.

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.