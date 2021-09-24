В Нововятске задержали мужчину, который до смерти избил знакомого

На сегодняшний день подозреваемый задержан и находится под следствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нововятске задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему знакомому. Кировчанин может получить реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что преступление произошло 20 сентября в одной из квартир на улице Гагарина. В тот день 48-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 42-летним приятелем. В определенный момент между ними произошел конфликт. Мужчина накинулся на своего оппонента и нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу.

Потерпевший смог самостоятельно выйти на улицу, где потерял сознание. Вскоре на место прибыла карета «скорой помощи». Мужчину госпитализировали. Однако несмотря на все усилия врачей он скончался.

В настоящее время проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и мотивов произошедшего. Расследование продолжается.