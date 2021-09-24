Партия «Единая Россия» выдвинула Романа Береснева на пост председателя Законодательного собрания Кировской области

Роман Береснев родился 28 ноября 1972 года в городе Кирове. Фото: kirovreg.ru

Партия «Единая Россия», занявшая большинство мест в областном парламенте, определилась с кандидатом на пост председателя Законодательного собрания. Президиум регионального политсовета выдвинул на должность Романа Береснева, который сейчас является заместителем председателя правительства.

На пост руководителя фракции «Единая Россия» в ОЗС предложен директор АО «Завод «Сельмаш» Сергей Чурин, победивший на выборах по одномандатному Белохолуницкому округу.

Кроме того, на должность сенатора от Законодательного собрания Кировской области вновь поддержана кандидатура Вячеслава Тимченко.

Напомним, что представители партии «Единая Россия» получили 20 из 27 мест по одномандатным округам, еще четыре по списку. Это позволило сформировать подавляющее большинство в региональном парламенте.