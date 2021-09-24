В Кирово-Чепецке 29 сентября состоится избрание нового главы города

Выборы главы города станут первым пунктом повестки заседания депутатов. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке изберут нового главу города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

23 сентября состоялось собрание депутатов шестого созыва Кирово-Чепецкой Гордумы. Для проведения первого заседания, назначенного на 29 сентября, сформировали рабочую группу и утвердили повестку. Ее первый пункт - выборы нового главы города.

Народные избранники также утвердят состав постоянных комиссий по различным вопросам - социальным, финансовым, жилищным и другим. Проводиться они будут каждый месяц для обсуждения вопросов местного самоуправления и подготовки проектов решений. Кроме того, депутаты заслушают информацию о текущих вопросах жизни города.