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Общество24 сентября 2021 10:37

Кировчанка заплатит штраф за незаконную торговлю очками на улице

С нее могут взыскать от 1 до 5 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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С женщиной провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении. Фото: admkirov.ru

С женщиной провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении. Фото: admkirov.ru

В Первомайском районе сотрудники местного терруправления провели очередной рейд по выявлению мест несанкционированной торговли. На сей раз проверке подверглись перекрестки улиц Карла Маркса и Труда, а также Ленина и МОПРа. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, удалось пресечь незаконную торговлю очками. Жительница областного центра продавала офтальмологическую продукцию прямо на улице, не имея на это соответствующего разрешения.

С женщиной провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении. Теперь ей грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.